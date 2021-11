Hors Normandie. Les metalleux de Slipknot de retour en France

Corey Taylor, Joey Jordisson et leurs copains sont de retour pour faire headbanger les têtes normandes. Les américains du groupe Slipknot ont sorti le 9 août 2019 un nouvel album intitulé "We are not your kind".

Ce nouvel opus des musiciens masqués s'est d'ailleurs placé numéro 1 des ventes en France devant Angèle le mercredi 21 août dernier.

Voilà 20 ans que Slipknot martèle des fûts, fait vibrer de grosses guitares et hurle dans un micro sans pour autant oublier de proposer des parties plus mélodiques. L'âge semblant apaiser le groupe à l'image de leur dernier clip "Unsainted".

Le groupe soutient actuellement cet album dans une tournée mondiale qui passera en France à deux reprise comme annoncé sur leur compte Twitter.

Announcing our Europe & UK Tour 2020 with @BehemothBand, 14 January - 24 February. Pre-sale begins 27 August for OT9 Fan Club members and those who purchased an album from the Roadrunner Store. General Tickets & VIP go on-sale 30 August at https://t.co/i1F2QTSxf3 pic.twitter.com/0eOo24VyvT