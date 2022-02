France-Monde. Tryo fête ses 25 ans

Le groupe Tryo est sur le point de fêter ses 25 ans d'existence, et ce que l'on peut déjà dire, c'est que cet anniversaire ne passera pas inaperçu. En effet, de nombreux artistes ont répondu présent à l'invitation et se réuniront autour des quatre acolytes adeptes des sonorités reggae. C'est avec une reprise du célèbre "Hymne de nos campagnes" que commence ce grand anniversaire, le morceau, diffusé sur Tendance Ouest, qui réunit Vianney, Zaz, Claudio Capeo, LEJ, Boulevard des Airs, Gauvain Sers, BigFlo et Oli.

Nous vous laissons découvrir cette version 2019.

D'autres artistes ont également accepté de collaborer avec Tryo : Alain Souchon, Renaud, Véronique Sanson, Matthieu Chedid, Hubert-Félix Thiéfaine ou encore Bernard Lavilliers. Vous aurez la possibilité de les entendre sur le nouvel album que prépare Tryo pour souffler ses 25 bougies. Et cerise sur le gâteau nos quatre amis de scène joueront à l'AccorHotels Arena de Paris (accompagnés de tous leurs amis artistes) le vendredi 13 Mars 2020. Pour l'instant aucun "Grain de sable" dans l'engrenage, au pire peut-être quelques superstitieux dans les parages le jour du concert !