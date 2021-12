Granville. Ayo répond à l'invitation de Tendance Ouest à Granville

Ayo a depuis toujours le sens du voyage et cela vient de sa plus tendre enfance.

Née en 1980 à Cologne en Allemagne, d'un père nigérian et d'une mère tzigane roumaine, elle voyage désormais entre l'Europe (Hambourg, Londres, Paris) et les États-Unis. C'est notamment dans ses voyages, ses rencontres qu'elle puise ses textes. Son père lui transmet très tôt le virus de la musique. Elle joue du violon, du piano et de la guitare. Influencées notamment par Bob Marley et comparées à Tracy Chapman, ses mélodies nous bercent entre la pop, le folk, la soul ou encore le reggae.

Elle rencontre le succès dès son 1er album, vendu à 150 000 exemplaires en 3 mois. Après 4 albums en 7 ans, des collaborations avec -M-, sur scène avec le groupe Tryo, ou encore sur un duo avec le rappeur Youssoupha, Ayo est de retour à la rentrée avec un tout nouvel album dont elle viendra dévoiler quelques exclusivités lors du Tendance Live à Granville.

A LIRE AUSSI.

Tendance Live à Granville : la programmation dévoilée

Beyoncé contre Adele à la grand-messe musicale des Grammys