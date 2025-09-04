Cherbourg. 900 000 trajets réalisés en trottinette électrique depuis 2022

En 2022, Cherbourg a vu arriver des trottinettes en libre-service de l'entreprise Bird. Maintenant, il y en a 500 sur le territoire de la commune. Depuis 3 ans, 900 000 trajets ont été réalisés, avec 2 900 000 kilomètres parcourus. Selon Bird, cela a permis d'éviter d'émettre 250 tonnes de CO 2 .

Une utilisation du week-end

En moyenne, les utilisateurs parcourent 3,2km grâce aux trottinettes à Cherbourg, explique l'entreprise dans un communiqué, mardi 2 septembre. Les pics de fréquentation ont lieu les samedis et les dimanches. Le jour le plus creux est le mardi. En semaine, les trottinettes sont surtout utilisées entre 16h et 18h.

Bird a aussi dévoilé la répartition géographique de l'utilisation des trottinettes. Elles sont souvent utilisées dans le centre-ville, à Equeurdreville ou encore le long des plages des salines. La place de la République, l'avenue Carnot et la place de Gaulle sont les emplacements les plus prisés pour récupérer une trottinette.