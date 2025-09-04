Flers Agglo. Près de 45% d'enfants de plus en août : le bilan positif des centres de loisirs

Avant qu'ils ne retournent à l'école, certains enfants ont passé une partie de l'été en centre de loisirs. Sur le territoire de Flers Agglo, le bilan est très bon. Par rapport à 2024, les chiffres sont stables en juillet avec en moyenne 516 enfants accueillis chaque jour sur les 9 sites d'accueil. En août, ce sont 212 enfants présents en moyenne chaque jour, soit une hausse de près de 45% par rapport à 2024.

Evolution de l'offre et des habitudes

"Il y a des centres qui ont ouvert au mois d'août qui ne l'étaient pas habituellement", tente d'expliquer le président de Flers Agglo, Yves Goasdoué. A l'image du centre de loisirs du Sivos des Monts-d'Andaine qui a ouvert pour la première fois en période estivale. Il a accueilli en moyenne 38 enfants par jour en juillet, et 20 en août. En parallèle, celui au Rocher-Broutin à La Ferté-Macé était fermé. Une navette était mise en place vers les centres des Monts-d'Andaine et de La Ferrière-aux-Etangs pour compenser la fermeture.

"Il y a aussi des évolutions sociologiques des familles, avec des familles monoparentales qui reprennent le travail et qui doivent faire garder leurs enfants", poursuit l'élu. Il note aussi des évolutions d'habitude. "Il y a quelques années, je faisais ce point presse au milieu de cours de centre aéré vides. Ce n'est plus le cas du tout et c'est une bonne chose pour les familles et la socialisation des enfants", conclut-il.