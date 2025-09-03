Pont-Audemer. Dix ans après le drame de l'émission "Dropped", le parquet de Paris a requis un procès

C'est un terrible drame qui avait endeuillé toute une ville et une région. Le 9 mars 2015, le boxeur de Pont-Audemer Alexis Vastine trouvait la mort dans l'accident de deux hélicoptères lors du tournage de l'émission de TF1 Dropped, en Argentine. L'accident avait fait au total 10 morts dont la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse Camille Muffat.

Fin août, le parquet de Paris a requis un procès pour homicides involontaires à l'encontre de la production (ALP) et d'un responsable de sécurité. "Ils ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité pénale", explique le parquet à l'AFP. Le parquet reproche à la production et au responsable sécurité de n'avoir pas organisé en amont du vol un briefing en présence du second pilote, arrivé tardivement sur les lieux.

Un non-lieu a été requis à l'encontre des autres personnes physiques mises en examen dans le dossier, en l'occurrence les ex-dirigeants d'ALP.

Un juge d'instruction décidera d'un procès

"Les familles ont enfin une réponse. C'est à la fois très tardif, mais en même temps, c'est un soulagement. Elles seront maintenant très attentives à la décision du juge d'instruction" qui décidera de renvoyer ou non les mis en cause devant le tribunal, a réagi Solenn Le Tutour, avocate des familles de victimes.

Avec AFP