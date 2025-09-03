Alençon. Il aide les élèves à se concentrer : ce chien est la star du collège Balzac

C'est un golden retriever mais il est connu comme le loup blanc au collège Honoré de Balzac. Depuis 4 ans, Pixel déambule dans les couloirs de l'établissement pour exercer différentes missions. "Il est avant tout ici pour rassurer les élèves et diminuer leur stress, explique sa référente, Valérie Nicol. C'est un chien d'assistance à la réussite scolaire qui a été formé par l'association Handi'chiens. Il peut être très empathique et ressentir les émotions avant même que les élèves ne les identifient", poursuit la professeure d'histoire-géographie.

Des séances de médiation animale

Lors d'ateliers spécifiques, Pixel aide également les enfants à mieux se concentrer en classe. "Ce sont des séances de médiation animale individualisées avec des élèves que des professeurs principaux ont identifiés en amont, détaille Valérie Nicol. Pixel connaît une cinquantaine de commandes mais si l'élève n'est pas concentré au moment de lui en passer une, il n'obéira pas. Très vite, l'élève comprend qu'il y a besoin de concentration pour travailler et entrer dans les apprentissages", sourit la professeure.

"Libérer la parole"

Les séances de médiation animale peuvent aussi concerner "les élèves qui sont en mal-être profond et que personne n'arrive à faire parler, confie Valérie Nicol. Le chien peut libérer la parole beaucoup plus facilement, poursuit-elle avant d'ajouter que Pixel avait déjà réussi à calmer une jeune fille qui faisait une crise d'angoisse. "Il s'était mis à faire le fou et à se rouler partout pour faire rire l'élève", se souvient l'enseignante.

De son côté, la rectrice de l'Académie de Normandie, Valérie Cabuil, souhaite développer la médiation animale dans les établissements scolaires de la région. "Cela fait partie de toutes les petites actions que l'on peut mettre en place sur le volet de la santé mentale. On ne prend pas assez le temps d'écouter les élèves, déplore-t-elle. Un enfant qui ne va pas bien, c'est un enfant qui ne peut pas apprendre", conclut la rectrice.

D'autres chiens d'assistance à la réussite scolaire sont actuellement formés en Normandie.