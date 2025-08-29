En ce moment ARE YOU GONNA GO MY WAY LENNY KRAVITZ
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Education. Egalité des genres, nouveaux programmes, pause numérique… Ce qui change pour cette rentrée 2025 en Normandie

Education. Plus de 550 000 élèves normands du premier et du second degré s'apprêtent à reprendre les cours, lundi 1er septembre. A quelques jours de la rentrée, la rectrice de l'Académie de Normandie, Valérie Cabuil, assure vouloir travailler sur la santé mentale des jeunes et l'égalité des genres.

Publié le 29/08/2025 à 14h32, mis à jour le 29/08/2025 à 14h49 - Par Martin Patry
Education. Egalité des genres, nouveaux programmes, pause numérique… Ce qui change pour cette rentrée 2025 en Normandie
Valérie Cabuil, rectrice de l'Académie de Normandie, évoque les nouveautés de cette rentrée 2025. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils sont 555 626 écoliers, collégiens et lycéens à reprendre les cours en Normandie, lundi 1er septembre. "La chute démographique se poursuit dans les établissements du premier degré", constate la rectrice de l'Académie de Normandie, Valérie Cabuil. En cinq ans, le nombre d'écoliers est passé de 275 000 à moins de 255 000 dans les écoles publiques de la région. "Cela amène forcément à des fermetures de classes mais également à des ouvertures car les chiffres sont différents selon le territoire. Cette baisse d'effectifs commence doucement à toucher les collèges et c'est préoccupant", poursuit la rectrice.

• A lire aussi. Rentrée scolaire à Caen. Le nombre d'élèves en très légère baisse

A quelques jours de la rentrée, Valérie Cabuil se veut toutefois rassurante. "Il y aura un professeur devant chaque classe du premier degré, affirme-t-elle. En cas d'arrêt maladie, il sera immédiatement remplacé."

Un plan égalité filles-garçons

En mathématiques, les jeunes filles affichent un écart défavorable de presque 10 points par rapport à leurs camarades masculins, en CM2. "Il faut faire un gros travail pour que l'orientation ne soit plus déterminée par les conditions sociales et le genre, affirme la rectrice avant d'annoncer la mise en place d'un plan égalité filles-garçons. Dès la rentrée, une charte de lutte contre les stéréotypes de genre sera affichée dans l'ensemble des salles des professeurs et des maîtres pour sensibiliser le personnel éducatif à ce sujet.

Grande nouveauté cette année, six classes expérimentales à horaires aménagés "Maths et Sciences", accueillant 50% de filles en 4e et 3e, vont ouvrir dans la région. "On a demandé aux collèges qui étaient intéressés s'ils voulaient s'engager là-dedans. Il y aura un quota de filles, c'est très important, mais également des enseignements supplémentaires en sciences de l'ordre d'une ou deux heures par semaine, détaille la rectrice. C'est aussi un partenariat avec l'enseignement supérieur et les entreprises pour que les élèves puissent travailler sur un projet bien précis et développer de nouvelles compétences", poursuit-elle.

Valérie Cabuil évoque les grandes lignes de la rentrée 2025

Des nouveaux programmes en primaire

Cette année, de nouveaux programmes vont être déployés dans les établissements du premier degré. "On va se saisir de cette occasion pour bien travailler sur ce qu'il se passe dans notre académie, assure la rectrice alors que les écoles primaires de la région affichent encore de mauvais résultats en français et en mathématiques. Une mauvaise maîtrise de la lecture en primaire amène forcément des problèmes au collège. On travaille beaucoup sur la lecture et la fluence, pour apprendre aux élèves à lire vite", explique Valérie Cabuil.

La rectrice souhaite également mettre en place un projet académique sur l'écriture. "On se rend compte, comme partout, que nos jeunes écrivent avec de plus en plus de difficultés", déplore-t-elle.

La pause numérique devient obligatoire

Ce n'était jusque-là qu'une expérimentation, c'est désormais obligatoire dans tous les collèges de la région. Afin de garantir le droit à la déconnexion des élèves et des enseignants, la pause numérique devra désormais être respectée. "Elle concerne tout d'abord les espaces numériques de travail, confie Valérie Cabuil. L'idée, c'est que l'élève ne reçoive pas, le soir, des devoirs à faire pour le lendemain. Il y a encore un peu de travail technique à faire mais cela va se mettre en place progressivement", explique-t-elle.

Une fois arrivés dans l'enceinte de leur établissement, les jeunes ne pourront désormais plus avoir accès à leur téléphone portable. "Les établissements sont en train de s'organiser et ceux qui sont prêts pourront commencer dès la rentrée. Il est très important d'avoir une réunion avec les parents pour leur expliquer comment cela va se passer. Certains peuvent avoir une petite appréhension sur ce qui sera fait du téléphone en question", détaille la rectrice avant d'ajouter que le dispositif avait permis "une grande amélioration du climat scolaire dans les établissements expérimentateurs".

La rectrice de l'Académie de Normandie assure également vouloir travailler sur la santé mentale des élèves en formant des "référents santé mentale" à l'intérieur des établissements scolaires.

• A lire aussi. Solidarité. A la veille de la rentrée, plus de 2 000 enfants ont dormi à la rue

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoir cuisson
Barbecue grillades rôtissoir cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 35€ Découvrir
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures Pertuis (84120) 11 580€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Education. Egalité des genres, nouveaux programmes, pause numérique… Ce qui change pour cette rentrée 2025 en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple