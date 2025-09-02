En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Côte d'Albâtre. Oma Oma, un gîte adapté au handicap

Tourisme. Depuis mai dernier, l'association Oma Oma permet aux personnes en situation de handicap de passer de bonnes vacances. Elle a aménagé un gîte à Saint-Jouin-Bruneval et propose aux touristes des activités adaptées au handicap.

Publié le 02/09/2025 à 14h11 - Par Gilles Anthoine
Le gîte Oma Oma à Saint-Jouin-Bruneval accueille des personnes en situation de handicap dans un lieu adapté. - Gilles Anthoine

Permettre aux personnes en situation de handicap de passer de bonnes vacances, c'est l'objectif de l'association Oma Oma créée en novembre 2023. Depuis mai dernier, elle gère un gîte adapté à Saint-Jouin-Bruneval.

Tout est fait pour que les personnes handicapées soient autonomes, tout en leur proposant des activités. "Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire des activités, commente Audrey Vidy, à l'origine du projet. L'important c'est l'écoute. Nous avons des partenariats avec des associations et des entreprises. Il est possible de faire du voilier avec NormHandiMer ou encore du paddle adapté avec le centre nautique Paul Vatine du Havre." L'association a également fait l'acquisition d'un QuadriX. C'est un fauteuil tout terrain qui permet à la personne en situation de handicap de faire des balades avec des personnes valides à vélo.

Oma Oma, un gîte adapté

Un gîte adapté

Dans le gîte tout est fait pour que les personnes handicapées puissent évoluer à leur guise. Tous les détails comptent : la taille des portes, les poignets, la hauteur des meubles, un lit médicalisé, etc. Une salle bien-être est aussi présente dans le gîte pour permettre des massages, de la réflexologie ou de l'hypnose. Le projet d'aménagement d'un deuxième gîte adapté (dans la continuité de celui déjà en service) est aussi en cours.

"On veut créer un lieu agréable. On peut proposer de faire des courses en local, faire de la médiation animale. Nous avons une petite boutique avec des créateurs locaux. Une partie de l'argent est ainsi reversée à l'association."

Besoin d'aide

L'association Oma Oma compte une quinzaine de membres. Pour continuer à proposer ses services, elle est toujours en recherche de bénévoles. Des dons sont aussi possibles.

Pour proposer un maximum de sorties, l'association lance un appel à des mécènes capables de proposer des activités adaptées au handicap. Elle est aussi à la recherche d'hébergeurs qui pourraient accueillir des personnes en situation de handicap afin d'élargir l'offre de logements.

