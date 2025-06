Fécamp. Dernière traversée Transmanche : cap sur Londres pour 23 jeunes en situation de handicap

Le départ de la 8e et dernière Transmanche sera donné samedi 21 juin depuis le port de Fécamp. 23 jeunes, déficients intellectuels, vont rejoindre Eastbourne en Grande-Bretagne à bord de 10 voiliers.

A l'origine du projet en 2011, un homme : Michel Lemaréchal, éducateur spécialisé à l'IMPro de Fécamp, maintenant à la retraite. Avec les jeunes qu'il a formés à la voile depuis toutes ces années, il va donc réaliser une dernière traversée avec pour objectif de rejoindre Londres. Il avait déjà tenté à deux reprises mais les projets avaient échoué à cause des attentats en 2017 et de la météo. Il a donc fait une promesse aux jeunes : arriver coûte que coûte à Londres pour cette ultime aventure.

Samedi 21 juin, la flotte s'élancera direction Eastbourne en Grande-Bretagne, un périple d'une douzaine d'heures. Les jeunes devraient pouvoir visiter Londres mercredi 25 juin avant de reprendre la mer le jeudi, direction Le Havre, puis Fécamp.

Une aventure humaine

La Transmanche aura été une belle aventure humaine et un véritable projet d'insertion. "C'est très enrichissant de côtoyer ces jeunes", confie Claudie Adam, la présidente de l'association Aglaé Transmanche. "On les a vus évoluer. On les a connus tout petit. Ils ont évolué intellectuellement et ont progressé dans leur profession. On n'a pas fait tout ça pour rien."

Pour Michel Lemaréchal, à l'origine de cette aventure, "je leur dis bravo à tous ces jeunes. Ça n'a pas été toujours facile. Un grand merci à tous les propriétaires de bateau qui ont mis tout leur cœur dans la bataille. Ces jeunes ont un avenir, ils travaillent quasiment tous. C'est une belle aventure".