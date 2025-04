Fécamp. Ouverture de la saison pour l'école municipale de voile

Les vacances de printemps marquent le début de la saison pour l'école municipale de voile de Fécamp. Les stages et les activités ont repris lundi 14 avril pour la quarantaine d'adhérents (vingt adultes et vingt enfants).

Fécamp fait partie des rares villes françaises à disposer d'une école municipale de voile. En passant par les étapes de compétition des différentes pratiques nautique, l'encadrement est réalisé par des moniteurs diplômés de la Fédération française de voile ou brevetés d'Etat. On peut y pratiquer différentes disciplines : dériveurs (optimist, RS Feva, Ludic) ou sportboat (First Class 7.5)… L'été, il est aussi possible de faire du funboard, du wingfoil ou encore du kitesurf.

Serge Lambert - adjoint au maire de Fécamp en charge du sport et du nautisme Impossible de lire le son.

De nombreux scolaires initiés

Durant l'année scolaire, l'école municipale de voile accueille 400 scolaires de primaire, 100 collégiens et 60 lycéens pour des initiations. L'école est aussi ouverte au grand public qui voudrait découvrir, sans nécessité d'adhérer.

Deux sites

Fécamp a la particularité d'avoir deux sites pour pratiquer la voile.

Le centre nautique Paul Vatine (chaussée Edouard Levasseur et Fils) se situe dans le port de plaisance de Fécamp et permet ainsi de pratiquer la voile en mer ou dans l'arrière-port suivant la météo.

Le centre Jean-Paul Langaney (route de Valmont) se localise dans les emblématiques anciennes ballastières de Fécamp, au centre d'un espace naturel et boisé en périphérie de la ville.