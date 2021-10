Tourisme : 21 000 € pour mieux accueillir les handicapés

Ce label dédié au tourisme pour handicapés vise à améliorer l'offre touristique à destination de ce public et de développer des produits touristiques accessibles à tous d'emblée, valides et non valides. C'est l'association Coordination Handicap Normandie, qui regroupe 65 associations du secteur, qui développe ce label en Normandie.

Par ailleurs, le Conseil régional réunni en commission permanente a voté une aide de 78 000 € au label "Normandie Qualité Tourisme", développé par la CCI Haute-Normandie, et qui vise à améliorer la performance des acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.