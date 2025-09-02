En ce moment Invincible ONEREPUBLIC
Seine-Maritime. Ultra-trail des 3 Ponts : le premier ultra-trail organisé en Normandie voit le jour

Sport. L'Ultra-trail des 3 ponts est organisé du 19 au 21 septembre au départ de l'abbaye du Valasse. C'est le premier ultra-trail de Normandie, un parcours de 175 kilomètres et traversant les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne.

Publié le 02/09/2025 à 10h17, mis à jour le 02/09/2025 à 11h13 - Par Gilles Anthoine
L'Ultra-trail des 3 ponts, du 19 au 21 septembre. 175 kilomètres entre les ponts de Normandie (sur la photo), Tancarville et Brotonne. Le premier ultra-trail de Normandie. - Célia Caradec

Les organisateurs veulent en faire un événement récurent. Du 19 au 21 septembre, UT3P organise le premier ultra-trail de Normande, l'Ultra-trail des 3 ponts. Sur un parcours de 175 kilomètres, les participants longeront la Seine et traverseront les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne. Le tout au départ de l'abbaye du Valasse. Pour que l'événement soit accessible au plus grand nombre, cinq autres courses sont proposées :

• 20 kilomètres,

• 80km

• course par équipe

• ou en relais

• et même une épreuve pour les enfants.

Les coureurs pourront contempler le patrimoine normand : le château de Tancarville, les grottes de Saint-Vigor, Honfleur, le marais Vernier, le phare de la Roque, la chapelle Saint-Maur, l'abbaye de Saint-Wandrille, la maison de Victor Hugo à Villequier ou encore le cirque romain de Lillebonne.

L'équipe de l'UT3P prend ses racines dans l'événement des 48 heures du handicap, un événement sportif visant à parcourir la plus grande distance possible en 48 heures. Trois éditions dans le Pays de Caux ont permis de récolter plus de 76 000 euros au profit des personnes en situation de handicap.

L'Ultra-trail des 3 ponts.L'Ultra-trail des 3 ponts. - UT3P

Evénement caritatif

L'Ultra-trail des 3 ponts a pour vocation d'être un événement caritatif. Chaque année, l'association soutiendra une association à fort impact social.

Pour la première année, c'est l'association Vie et Espoir qui est mise en avant. Elle agit pour le bien des enfants hospitalisés de leucémie ou de tumeur cancéreuse ainsi que leur famille. Elle est basée au CHU de Rouen.

Devenir une référence

L'Ultra-trail des 3 ponts veut aussi devenir une référence dans le monde de l'ultra-trail en France. Loin de pouvoir détrôner l'Ultra-trail du Mont-Blanc (référence mondiale), UT3P veut se faire une place dans les ultra-trails français (il y en a une trentaine organisée sur le territoire). C'est la course la plus proche de Paris. Devenir un des trois plus gros ultra-trails français est l'objectif des organisateurs.

Galerie photos
L'Ultra-trail des 3 ponts. - UT3P

