La Foire internationale de Caen s'ouvre le 20 septembre. Parmi tous les temps forts qui reviennent chaque année, celui du repas des seniors est très attendu par certains. Les Caennais âgés de 66 ans révolus sont invités à partager un repas le midi, entre lundi 22 et jeudi 25 septembre, au sein du Zénith. Les inscriptions sont ouvertes. Vous avez jusqu'au 12 septembre pour vous manifester, dans la limite des places disponibles. Il existe plusieurs manières de s'inscrire : dans les pôles de vie des quartiers, au sein des Centres communaux d'action sociale (CCAS), ou au centre municipal d'animation de la Folie-Couvrechef. Si vous n'avez pas encore atteint l'âge requis, mais votre conjoint oui, vous pourrez participer au déjeuner en présentant un justificatif.
Caen. Les inscriptions lancées pour le traditionnel repas des seniors au Zénith
Loisir. Comme chaque année, les Caennais de plus de 66 ans sont invités à manger ensemble au Zénith en marge de la Foire internationale.
Publié le 02/09/2025 à 11h30 - Par Lilian Fermin
