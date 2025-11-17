En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
Caen. Gagnez 2 places pour The Michael Jackson Experience au Zénith de Caen

En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au plus grand tribute de Michael Jackson au Zénith de Caen.

Publié le 17/11/2025 à 14h00
Le spectacle incontournable consacré à Michael Jackson débarque en France !

Après avoir séduit l’Asie, l’Amérique et une large partie de l’Europe, les premières dates de la tournée française du tribute mondial du « Roi de la Pop » sont enfin annoncées.
Sur scène, Sergio Cortés, ancienne doublure de Michael Jakson, interprète en live ses plus grands tubes, dans un spectacle de 2 heures accompagné de dix musiciens et danseurs. Cette tournée est avant tout un vibrant hommage au génie de Michael Jackson.

Date : le 29 novembre à 20h au Zénith de Caen.

⇒ Pour tentez de gagner 2 places pour ce concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 20 novembre.

