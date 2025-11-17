Caen. Gagnez 2 places pour The Michael Jackson Experience au Zénith de Caen

Le spectacle incontournable consacré à Michael Jackson débarque en France !

Après avoir séduit l’Asie, l’Amérique et une large partie de l’Europe, les premières dates de la tournée française du tribute mondial du « Roi de la Pop » sont enfin annoncées.

Sur scène, Sergio Cortés, ancienne doublure de Michael Jakson, interprète en live ses plus grands tubes, dans un spectacle de 2 heures accompagné de dix musiciens et danseurs. Cette tournée est avant tout un vibrant hommage au génie de Michael Jackson.

Date : le 29 novembre à 20h au Zénith de Caen.

⇒ Pour tentez de gagner 2 places pour ce concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 20 novembre.