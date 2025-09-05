Bonne table à Caen. A la cave Les Domaines qui montent, une formule originale pour un déjeuner terroir réussi

Ce n'est pas assoiffé mais affamé que j'entre dans cette cave à vin, où l'on retrouve aussi d'innombrables spiritueux ou produits d'épicerie. A Caen depuis 2010, la cave Les Domaines Qui Montent remplit aussi le rôle de table d'hôtes, avec 18 places pour y déjeuner. Alors qu'il m'installe à ma table cernée de beaux flacons, Bruno Didier, le gérant, m'apporte une précision : "Je ne suis pas un restaurant." Me suis-je trompé d'adresse ce midi ? Non, au contraire ! "Venir ici, c'est comme si vous veniez manger chez moi. Si je pouvais manger avec mes clients, je le ferais ! La table d'hôtes, c'est un bon prétexte pour goûter du vin." Alors évidemment, à la carte, on ne retrouve que des plats de terroir qui s'accordent avec les bouteilles à côté.

Pas de plat sans accord

Chaque midi, une formule au prix de 18,50€ est proposée. On y retrouve une entrée, un plat, du fromage et un dessert, mais on ne peut choisir que deux options. Chaque plat supplémentaire est facturé 6€ de plus. Je choisis donc l'entrée, et me voilà avec une terrine de lapin aux noisettes, et surtout à la bonne franquette. Bruno Didier pose le plat devant moi, et me laisse avec le couteau. "Vous prenez ce que vous voulez, et quand c'est fini je repars avec." Je ne me fais pas prier, et m'en délecte, accompagnant le tout d'un verre de blanc, un Côtes Catalane conseillé par l'expert. Pendant mon repas, je l'entends d'ailleurs aiguiller des clientes en quête d'un cadeau. Place ensuite au plat de résistance, un filet de volaille farci à l'abricot avec une poêlée de légumes, c'est succulent !

Le filet de volaille farci à l'abricot.

Avant de plier bagage, Bruno Didier me montre les grands crus qu'il propose au verre. Pommard, Chassagne-Montrachet 1er cru, Pomerol… "C'est l'occasion de goûter un très bon vin sans payer une bouteille", m'assure celui qui entame sa Foire aux vins par une dégustation en avant-première vendredi 5 septembre, à 19h.

Pratique. 40 rue de Bras à Caen. Ouvert tous les midis du lundi au samedi, et sur réservation le soir. 02 31 28 33 13.