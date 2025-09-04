En ce moment Je veux ZAZ
Rouen. Des centaines d'offres au Salon 24h pour l'emploi et la formation

Economie. Le salon 24h pour l'emploi et la formation revient à Rouen, jeudi 11 septembre 2025 au Zénith. Une cinquantaine d'entreprises et centres de formation seront présents pour accueillir les candidats.

Publié le 04/09/2025 à 09h00, mis à jour le 04/09/2025 à 09h04 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. Des centaines d'offres au Salon 24h pour l'emploi et la formation
C'est un rendez-vous désormais habituel de la rentrée. Le Salon 24h pour l'emploi et la formation revient à Rouen au Zénith, jeudi 11 septembre. Près de 50 entreprises et centres de formation seront présents pour proposer directement des opportunités professionnelles et de formation aux candidats. Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir pour tout type de contrat, avec de nombreux secteurs d'activité représentés, du commerce aux services publics en passant par l'informatique, la logistique ou l'industrie. Le salon s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux étudiants ou demandeurs d'emploi.

Un salon qui se prépare

Si les rencontres physiques se font sur le salon, les organisateurs recommandent vivement de préparer sa venue, en ciblant les offres et les entreprises qui peuvent intéresser les candidats. Le site internet permet de préparer la visite, avec une possibilité d'y poster un CV dématérialisé. L'inscription coupe-file permet aussi de recevoir une invitation nominative avec un QR code intégrant ce CV dématérialisé que les recruteurs pourront ensuite consulter le jour J.

Pratique. Jeudi 11 septembre au Zénith de Rouen, de 10h à 17h. Gratuit

