Rouen. Des centaines de postes à pourvoir aux 24h pour l'emploi et la formation

C'est l'opportunité de rencontrer directement un potentiel employeur ou organisme de formation. Les 24 heures pour l'emploi et la formation sont organisées au Zénith de Rouen, jeudi 12 septembre entre 10h et 17h. Une cinquantaine d'entreprises et centres de formation seront représentés pour plusieurs centaines de postes, tout contrat confondu, du CDD au CDI en passant par le stage ou l'alternance. "On retrouve un grand nombre de secteurs d'activité, comme la banque, l'assurance, le bâtiment, l'industrie, le transport, la logistique, l'informatique, en plus des organismes qui proposent des formations de courte ou longue durée", détaille Julia Bernier, chargée de communication événementielle pour la société L4M qui organise le salon.

Un rendez-vous à préparer

"Rien de mieux que la rencontre en direct pour montrer sa personnalité et sa motivation", insiste la professionnelle, qui précise que le salon se prépare en amont, sur le site internet de l'événement : "On peut retrouver les entreprises qui participent, les offres à pourvoir pour cibler au mieux."