SM Caen. Après Noé Lebreton et Brahim Traoré, Bilal Brahimi quitte également le club

Direction le Danemark pour Bilal Brahimi. Après trois saisons sous les couleurs du Stade Malherbe Caen, le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé avec le Viborg FC, actuel 7e de la D1 danoise. Son départ fait suite à ceux de Noé Lebreton et Brahim Traoré.

Il était arrivé en 2022, en provenance de Dunkerque et avait rapidement conquis les supporters en étant très régulièrement titulaire sur les 107 matchs effectués avec les Rouge et Bleu. Son passage au SMC aura notamment été marqué par sa fracture de la cheville en septembre 2023, mais également par des prestations discutables sur la saison 2024-2025, qui s'est terminée sur une descente en National.