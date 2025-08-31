En ce moment Undressed SOMBR
SM Caen. Noé Lebreton et Brahim Traoré quittent le club, un nouvel attaquant officialisé

Sport. Le SM Caen a officialisé sa dixième recrue en la personne de Williams Mazié. Le jeune Noé Lebreton est lui parti aux Pays-Bas, et Brahim Traoré est attendu en Pologne.

Publié le 31/08/2025 à 10h25 - Par Simon Lebaron
Williams Mazié est la dixième recrue du SM Caen. - SM Caen

La fin du mercato du SM Caen est mouvementée. Le transfert de Noé Lebreton au NEC Nimègue (Pays-Bas) a été officialisé samedi 30 août. Arrivé en 2017 au centre de formation, le milieu de terrain de 21 ans originaire d'Avranches fait partie des jeunes talents qui ont mené le club jusqu'en finale de la Coupe Gambardella en 2024. Le Flérien Brahim Traoré était aussi de l'aventure. Il devrait, lui, signer à Cracovie en première division polonaise, selon L'Equipe. Ils auront disputé respectivement 74 et 92 rencontres avec les professionnels.

Un nouvel attaquant

Au lendemain de sa victoire contre Fleury (1-2) vendredi 29 août, le SM Caen a officialisé sa dixième recrue de l'été : Williams Mazié. L'attaquant de 21 ans a fait ses gammes au FC Metz, sans jouer une seule fois avec le groupe professionnel de son club formateur. Au Racing FC Union Luxembourg depuis l'été 2024, il a achevé sa saison avec 15 buts et 8 passes décisives et a disputé en juillet les qualifications pour la Ligue Conférence.

Le joueur de couloir, qui peut aussi évoluer en tant que deuxième attaquant, découvrira le reste du groupe professionnel de Rouge et Bleu à la reprise de l'entraînement lundi 1er septembre.

