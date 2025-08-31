Nécrologie. Il avait dirigé les Musées de Rouen : décès de Sylvain Amic, président du musée d'Orsay

Le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Sylvain Amic, est décédé brutalement à l'âge de 58 ans, dimanche 31 aooût, après moins de 18 mois à occuper le poste qui était "le rêve de sa vie".

"Sa disparition est un choc, a réagi Emmanuel Macron. A Montpellier, Rouen ou Paris, Sylvain Amic œuvrait pour que chacun puisse accéder aux merveilles de l'art, de Soulages à Manet." "Avec sa disparition, la culture perd l'un de ses meilleurs connaisseurs et la France un grand serviteur de l'Etat, a regretté la ministre de la Culture Rachida Dati. Esprit ouvert et créatif, Sylvain Amic était un homme chaleureux et attentif aux autres."

Sylvain Amic avait pris la tête du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie au printemps 2024, après avoir été conseiller de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Cette dernière l'avait repéré à Rouen, où il était à la tête des Musées de Rouen, qui regroupe 11 musées de la Métropole, dont celui des Beaux-Arts. Sylvain Amic était arrivé à Rouen en 2011 pour y rester plus de 10 ans.

Avec AFP.