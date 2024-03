Seine-Maritime. Aux urgences, des œuvres d'art pour apporter "un grain d'optimisme"

Les murs du couloir des urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen vont être recouverts de tableaux colorés jeudi 28 mars. Une initiative signée Thomas Arbid, médecin urgentiste qui travaille lui-même dans ce service du CHU. Voilà un an qu'il s'est pris de passion pour la peinture. Alors, pour égayer ce lieu qui charrie son lot de drames et de douleurs, il a peint six tableaux abstraits.

"Pour faciliter le travail des équipes aux urgences, on a divisé le couloir en secteurs : bleu, jaune, orange, gris et rouge", dévoile-t-il. Il s'est donc inspiré de ces couleurs pour les retranscrire dans ses tableaux. "Un patient qui arrive aux urgences attend beaucoup, y compris dans le couloir car il n'y a pas de place", confie-t-il. "Mon idée était d'apporter un grain d'optimisme plutôt que le pessimisme qui prédomine ici."

Plusieurs mécènes ont participé au projet et lui ont permis de voir le jour. Richard Bouissou-Duclus, nouveau gérant de la galerie Rollin de Rouen, a encadré les toiles.