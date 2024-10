Semaine du sport à l'hôpital. Alexis Hanquinquant au chevet des enfants hospitalisés au CHU de Rouen

Après un passage par le Kindarena, le 19 septembre, puis à Yvetot sa ville d'origine le 28 septembre, l'athlète normand continue de fêter son titre et de célébrer le sport, grande cause nationale de 2024. Alexis Hanquinquant, est de retour à Rouen à l'occasion de la 20e semaine du sport à l'hôpital. Le médaillé d'or en paratriathlon et porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Paris sera l'ambassadeur de l'événement qui se déroule au CHU du lundi 7 au vendredi 11 octobre. Dans ce cadre, il se rendra mercredi 9 octobre au chevet des enfants hospitalisés.

Pilotée par l'association Premiers de Cordée, la semaine du sport à l'hôpital permet d'initier les enfants hospitalisés et leurs soignants à différentes disciplines sportives, soit cinq disciplines en cinq jours. L'an dernier, 1 000 enfants ont été initiés à la pratique sportive, via 20 disciplines sportives proposées.