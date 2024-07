Seine-Maritime. Deux bébés sont morts de la coqueluche au CHU de Rouen

Une recrudescence de la coqueluche chez les bébés à Rouen ? C'est une question qui se pose au CHU. "Depuis quelques jours, on a un nouveau cas par jour qui arrive aux urgences pédiatriques. L'information a été donnée par Matthieu Côme, pédiatre urgentiste au CHU de Rouen", assure le CHU de Rouen. Deux bébés en sont morts récemment : l'un la semaine passée, et l'autre, au mois de juin. Cette maladie est une infection respiratoire bactérienne qui est très contagieuse et mortelle chez les nouveau-nés.

Une alerte donnée par la préfecture en juin

Au mois de juin, "une alerte a été donnée par la préfecture", poursuit le CHU de Rouen mais à ce moment-là, aucun cas chez les bébés n'avait été détecté. "Selon le pneumologue pédiatrique Christophe Marguet, au CHU de Rouen, il y a une augmentation de cas", assure le CHU de Rouen, notamment chez les nouveau-nés. Il est donc important d'alerter la population car la coqueluche est une maladie extrêmement grave pour les bébés.

"Attention si votre nouveau-né a de la toux forte"

"Attention donc si votre nouveau-né a de la toux forte, cela peut être la coqueluche", poursuit l'établissement rouennais. A noter en effet que le premier vaccin contre cette maladie n'est possible chez les bébés qu'à partir de deux mois. Les femmes enceintes aussi peuvent se faire vacciner pour protéger leur futur bébé. "Il ne faut pas faire peur à la population mais la prévenir", confie l'établissement de santé.