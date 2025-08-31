En ce moment THE MAN WHO SOLD THE WORLD. NIRVANA
Jullouville. Un jeune homme décède après s'être jeté dans le vide

Sécurité. Un jeune homme, âgé entre 16 et 18 ans, a été retrouvé inconscient, dimanche 31 août, à Jullouville, en contrebas de la vallée des Peintres. Les secours n'ont pas pu le réanimer.

Publié le 31/08/2025 à 12h32 - Par Simon Lebaron
Jullouville. Un jeune homme décède après s'être jeté dans le vide
L'hélicoptère Dragon 50 a été déployé dimanche 31 août à Jullouville.

Un jeune homme a été retrouvé inconscient, dimanche 31 août, en contrebas de la vallée des Peintres à Jullouville. Il a été pris en charge par les pompiers, arrivés sur place un peu après 10h. L'hélicoptère Dragon 50 a été déployé.

Les circonstances de l'accident sont inconnues

Malgré une tentative de réanimation des secours, le jeune homme, âgé entre 16 et 18 ans, a été déclaré décédé. Les circonstances de l'accident sont inconnues. Selon les premières informations des pompiers, il se serait jeté dans le vide.

Les forces de l'ordre ont posé un "obstacle médico-légal", qui permet de geler la scène de l'accident et que le corps soit à disposition de la justice dans le cas où une enquête serait menée.

