Près de Rouen. Un bilan positif pour la brigade environnement : 80 interventions réalisées et 45 verbalisations recensées

Faire la chasse aux dépôts sauvages et aux déjections canines est l'une des principales missions des brigades environnement. Depuis août 2024, la municipalité de Sotteville-lès-Rouen en a créé une. Grâce à elle, 80 interventions ont été réalisées et 45 verbalisations, allant de 135 à 1500€, ont été recensées.

"On essaie de trouver une adresse"

Sur le terrain, deux agents font partie de cette brigade environnement sottevillaise comme Tanguy qui fait aussi partie de la police municipale et qui travaille en tant qu'Agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Ses missions ? Lutter contre les dépôts sauvages, faire de la prévention auprès des habitants et verbaliser le citoyen en cas de flagrant délit (dépôts sauvages, crachat, etc). "On essaie de trouver une adresse sur un carton ou un courrier pour identifier l'auteur du dépôt sauvage", explique-t-il. Si aucune identité n'est retrouvée, "on prévient le service propreté de la commune qui ramasse les dépôts". En un an, "on a constaté des améliorations dans des secteurs où il y avait beaucoup de dépôts sauvages", se réjouit-il.

Des interventions plus régulières et plus efficaces

"On avait conscience que les dépôts sauvages étaient une problématique à laquelle les Sottevillais étaient sensibles", relate Alexis Ragache, maire de Sotteville-lès-Rouen. Même s'il existe un service métropolitain qui permet de retirer les encombrants, "il nous semblait anormal que des personnes fassent encore des dépôts sauvages" au sein de la ville. En créant la brigade environnement en 2024, "on a voulu circonscrire le problème avec des interventions plus régulières et plus efficaces", poursuit le maire. Un an après, "le bilan est positif. L'enjeu pour nous est de renforcer l'efficacité des interventions qui sont faites au quotidien", conclut l'élu.

Et pour cela, les agents de la brigade environnement sont particulièrement vigilants aux sites "où il y a du flux" car plus exposés aux dépôts sauvages.