En ce moment Cavale COEUR DE PIRATE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Eure. Une enquête lancée après l'arrachage "méticuleux" de plus de 700 pieds d'olivier dans une exploitation bio

Sécurité. D'après le parquet d'Evreux, une enquête a été lancée après la plainte d'un exploitant bio de Saint-André-de-l'Eure qui a découvert que plus de 700 pieds de son oliveraie avaient été arrachés en début d'année.

Publié le 28/08/2025 à 17h53 - Par Alexandre Leno
Eure. Une enquête lancée après l'arrachage "méticuleux" de plus de 700 pieds d'olivier dans une exploitation bio
En tout, 722 arbres ont été vandalisés dans cette exploitation bio de Saint-André-de-l'Eure.  - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Plus de 700 pieds d'olivier ont été "méticuleusement arrachés" dans une exploitation bio de Saint-André-de-l'Eure, entre Dreux et Evreux pendant la semaine des vacances des propriétaires, a-t-on appris jeudi 28 août auprès de ces derniers, qui ont déposé plainte.

"Les pieds arrachés et mis hors sol au soleil"

"Une enquête est en cours à la gendarmerie du chef de destruction grave", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin. Selon le propriétaire de la parcelle vandalisée, Nicolas Bousselaire, c'est à son retour d'une semaine de vacances que les dégâts ont été constatés dans l'oliveraie bio lancée en début d'année. "Les feuilles avaient une couleur pas normale mais quand ma femme est allée voir, elle s'est aperçue que ce n'était pas un problème dû à la sécheresse : en fait, tous les pieds avaient été arrachés et mis hors du sol, au soleil", a-t-il dit à l'AFP.

A lire aussi. "Ça arrive au pire moment" : après la grêle, l'heure au bilan des dégâts chez les agriculteurs

"Les pieds avaient été méticuleusement arrachés", et la protection en plastique qui les entoure avait été remise en place "pour qu'on ne puisse pas le voir", estime Nicolas Bousselaire. La parcelle de trois hectares visée par cet acte de destruction "a été arrachée en totalité, pas un olivier n'a été oublié", souligne-t-il. Au total, 722 arbres ont été vandalisés. Deux autres parcelles, plus petites, sont intactes.

Avec AFP

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Eure. Une enquête lancée après l'arrachage "méticuleux" de plus de 700 pieds d'olivier dans une exploitation bio
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple