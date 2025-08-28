Eure. Une enquête lancée après l'arrachage "méticuleux" de plus de 700 pieds d'olivier dans une exploitation bio

Plus de 700 pieds d'olivier ont été "méticuleusement arrachés" dans une exploitation bio de Saint-André-de-l'Eure, entre Dreux et Evreux pendant la semaine des vacances des propriétaires, a-t-on appris jeudi 28 août auprès de ces derniers, qui ont déposé plainte.

"Les pieds arrachés et mis hors sol au soleil"

"Une enquête est en cours à la gendarmerie du chef de destruction grave", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin. Selon le propriétaire de la parcelle vandalisée, Nicolas Bousselaire, c'est à son retour d'une semaine de vacances que les dégâts ont été constatés dans l'oliveraie bio lancée en début d'année. "Les feuilles avaient une couleur pas normale mais quand ma femme est allée voir, elle s'est aperçue que ce n'était pas un problème dû à la sécheresse : en fait, tous les pieds avaient été arrachés et mis hors du sol, au soleil", a-t-il dit à l'AFP.

• A lire aussi. "Ça arrive au pire moment" : après la grêle, l'heure au bilan des dégâts chez les agriculteurs

"Les pieds avaient été méticuleusement arrachés", et la protection en plastique qui les entoure avait été remise en place "pour qu'on ne puisse pas le voir", estime Nicolas Bousselaire. La parcelle de trois hectares visée par cet acte de destruction "a été arrachée en totalité, pas un olivier n'a été oublié", souligne-t-il. Au total, 722 arbres ont été vandalisés. Deux autres parcelles, plus petites, sont intactes.

Avec AFP