Orne. Disparue depuis juillet, une octogénaire retrouvée morte dans une forêt

Il s'agissait de l'opération "de la dernière chance", selon le maire de Gouffern en Auge, Philippe Toussaint, pour tenter de retrouver Jaqueline Ramaugé, portée disparue depuis le mois de juillet. Le corps de l'octogénaire a été retrouvé par les gendarmes à hauteur de Sainte-Eugénie, entre Argentan et Gouffern en Auge, jeudi 25 septembre. "Le périmètre établi au début des recherches n'allait pas jusque-là. Ce sont les chiens d'une brigade spéciale qui ont retrouvé le corps", témoigne Philippe Toussaint.

"Le corps était intact"

Selon le maire de Gouffern en Auge, Jaqueline Ramaugé avait l'habitude de se promener dans la forêt "très vaste" du secteur. Son corps a été retrouvé dans les bois. "Elle a dû se perdre et se fatiguer. Elle s'est allongée et ne s'est jamais réveillée", explique l'élu, qui a été averti de la triste nouvelle par les gendarmes. "Le corps était intact, comme si la forêt l'avait respecté. Il n'y a visiblement aucune trace de violences", poursuit Philippe Toussaint avant d'ajouter qu'il vaut mieux éviter de se promener seul en forêt.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. Des expertises sont en cours et le corps sera restitué à la famille de la défunte.