En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Disparue depuis juillet, une octogénaire retrouvée morte dans une forêt

Sécurité. Les gendarmes ont retrouvé le corps d'une femme de 83 ans dans la forêt de Gouffern en Auge, près d'Argentan, jeudi 25 septembre. L'octogénaire était portée disparue depuis le mois de juillet.

Publié le 26/09/2025 à 11h22 - Par Martin Patry
Orne. Disparue depuis juillet, une octogénaire retrouvée morte dans une forêt
Les gendarmes ont retrouvé le corps de Jaqueline Ramaugé, portée disparue depuis le mois de juillet. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il s'agissait de l'opération "de la dernière chance", selon le maire de Gouffern en Auge, Philippe Toussaint, pour tenter de retrouver Jaqueline Ramaugé, portée disparue depuis le mois de juillet. Le corps de l'octogénaire a été retrouvé par les gendarmes à hauteur de Sainte-Eugénie, entre Argentan et Gouffern en Auge, jeudi 25 septembre. "Le périmètre établi au début des recherches n'allait pas jusque-là. Ce sont les chiens d'une brigade spéciale qui ont retrouvé le corps", témoigne Philippe Toussaint.

"Le corps était intact"

Selon le maire de Gouffern en Auge, Jaqueline Ramaugé avait l'habitude de se promener dans la forêt "très vaste" du secteur. Son corps a été retrouvé dans les bois. "Elle a dû se perdre et se fatiguer. Elle s'est allongée et ne s'est jamais réveillée", explique l'élu, qui a été averti de la triste nouvelle par les gendarmes. "Le corps était intact, comme si la forêt l'avait respecté. Il n'y a visiblement aucune trace de violences", poursuit Philippe Toussaint avant d'ajouter qu'il vaut mieux éviter de se promener seul en forêt.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. Des expertises sont en cours et le corps sera restitué à la famille de la défunte.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Disparue depuis juillet, une octogénaire retrouvée morte dans une forêt
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple