Rentrée scolaire à Caen. Le nombre d'élèves en baisse

C'est reparti pour une année ! Lundi 1er septembre, ce sont environ 5 920 élèves qui devraient faire leur rentrée dans les 29 sites scolaires publics de la Ville de Caen. Un chiffre qui baisse très légèrement par rapport à l'an passé, avec une diminution d'environ 30 enfants. Des chiffres qui restent à confirmer le jour même.

"La priorité des priorités"

Alors que la baisse se veut plus importante ailleurs dans le département, Caen garde son rôle de "ville-centre", juge Amandine Goguillon, maire adjointe chargée de l'éducation. "Priorité des priorités" pour le maire Aristide Olivier, l'éducation reste le premier budget de fonctionnement de la ville, estimé à plus de 20 millions d'euros.

Un budget important qui est accompagné d'un programme "sans précédent de rénovation et de reconstruction", poursuit le maire. Cet été, la cour de l'école Henri Brunet a été végétalisée, tandis que celle de la Pigacière devrait l'être à la Toussaint. Presque 1 million d'euros a été alloué à des travaux de maintenance pendant les vacances, alors que le fruit des investissements plus massifs devrait être visible bientôt.

L'école Duc Rollon, en cours de rénovation, accueillera en 2026 également les élèves de Bicoquet. En septembre 2026 également, l'école Puits Picards sera reconstruite. Puis viendra l'année suivante la livraison du regroupement des écoles maternelles et élémentaires Les Vikings, et enfin en 2028 la reconstruction de l'école Vieira Da Silva.