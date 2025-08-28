En ce moment Cavale COEUR DE PIRATE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Championnat du monde de badminton. Désillusion pour Alex Lanier, éliminé dès les 1/8es de finale

Sport. Alex Lanier affrontait ce jeudi 28 août Hong Yang Weng, le numéro 16 mondial. Il quitte déjà les championnats du monde de badminton disputés à Paris.

Publié le 28/08/2025 à 18h06 - Par Lilian Fermin
Championnat du monde de badminton. Désillusion pour Alex Lanier, éliminé dès les 1/8es de finale
Alex Lanier quitte la compétition ce jeudi 28 août après une défaite en deux manches contre Hong Yang Weng. - Yves Lacroix - Badmintonphoto

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est cruel pour le Divais Alex Lanier. Très ambitieux pour ces championnats du monde disputés à Paris, en France, le Normand chute dès les 1/8es de finale face au numéro 16 mondial, le Chinois Hong Yang Weng. Pourtant bien parti lors de la première manche, en comptabilisant une avance de 8 points, le prodige de 20 ans a subi le retour en force de son adversaire, qui a remporté le set 21-18, avant de s'adjuger le deuxième 21-12 pour sceller sa victoire. 

Il aurait affronté le n°1 mondial

Alex Lanier est donc éliminé ce jeudi 28 août au stade des 1/8es de finale. En cas de victoire, il aurait affronté en quarts le numéro 1 mondial, Yu Qi Shi. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Championnat du monde de badminton. Désillusion pour Alex Lanier, éliminé dès les 1/8es de finale
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple