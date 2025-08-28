Championnat du monde de badminton. Désillusion pour Alex Lanier, éliminé dès les 1/8es de finale

C'est cruel pour le Divais Alex Lanier. Très ambitieux pour ces championnats du monde disputés à Paris, en France, le Normand chute dès les 1/8es de finale face au numéro 16 mondial, le Chinois Hong Yang Weng. Pourtant bien parti lors de la première manche, en comptabilisant une avance de 8 points, le prodige de 20 ans a subi le retour en force de son adversaire, qui a remporté le set 21-18, avant de s'adjuger le deuxième 21-12 pour sceller sa victoire.

Il aurait affronté le n°1 mondial

Alex Lanier est donc éliminé ce jeudi 28 août au stade des 1/8es de finale. En cas de victoire, il aurait affronté en quarts le numéro 1 mondial, Yu Qi Shi.