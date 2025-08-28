Près de Caen. Fréquentation importante, projet d'extension et nouvelle attraction, ça bouge à Festyland

Encore une édition réussie pour Festyland, le plus grand parc d'attractions de Normandie près de Caen. Après une année 2024 record, et ses 240 000 visiteurs, l'année 2025 s'annonce aussi bien voire mieux encore. "Notre objectif, c'était de rééditer ce que l'on avait fait l'an passé, et c'est chose faite. On est exactement sur les mêmes tendances puisque l'on a d'ores et déjà atteint les 240 000 visiteurs. C'est très satisfaisant", exprime Alexandre Lair, président de Festyland.

Ce succès se résume notamment par "l'offre du parc qui est aujourd'hui stabilisée, avec son identité et son attractivité, enrichie par son programme d'événements tout au long de la saison. Et on remarque aussi des effets positifs sur la quinzaine du Tour de France", précise Alexandre Lair, qui a aussi fait le constat d'une présence de visiteurs étrangers plus importante, notamment chez les Néerlandais : "Ils sont deux fois plus nombreux cette année. Habituellement c'est la quatrième population étrangère, là ils sont deuxièmes avec plus de 3 500 personnes."

De nouvelles ambitions

Parmi les projets à venir pour le parc, celui de son extension avance enfin après l'avis favorable rendu par l'enquête publique : "La suite ça va être une validation de l'administratif avec l'évolution du Plan local d'urbanisme et du zonage par la collectivité. Je pense que ce sera courant septembre. Ensuite viendront les discussions pour l'acquisition des terrains. On a bon espoir que d'ici fin 2025, début 2026, les choses puissent se décanter", explique le président du parc.

Cette extension, sur un espace de 5 hectares, se fera dans la continuité du parc, après l'espace pirate. Le souhait d'Alexandre Lair, ce serait une ouverture "à l'horizon 2027 ou 2028, mais tant que l'on n'a pas la date de début des travaux, c'est encore difficile de se projeter. Ce sera long". En attendant ces grandes nouveautés, une attraction va voir le jour en 2026. Festyland ambitionne une "attraction majeure, comme on en installe tous les 10 ans". Cette attraction, dans le même style que "Cascade", sera située au milieu du parc. Les plans et le nom ne sont pas encore finalisés, mais "ce serait une attraction à sensations familiale et sur la thématique des Vikings", conclut Alexandre Lair.