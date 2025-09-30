En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
Près de Caen. Des montagnes russes "à sensations" débarquent à Festyland en 2026

Loisir. Le plus grand parc d'attractions de Normandie, Festyland, basé près de Caen, possédera dès l'année prochaine une nouvelle attraction "majeure." Des montagnes russes à sensations feront leur apparition en 2026.

Publié le 30/09/2025 à 12h00
Près de Caen. Des montagnes russes "à sensations" débarquent à Festyland en 2026
Valkyrie est la prochaine attraction qui sera à découvrir à Festyland, à Bretteville-sur-Odon.

La dernière fois que Festyland proposait à son public une nouvelle attraction dite "majeure", nous étions en 2015, et Kaskade faisait son apparition. En 2026, le plus grand parc de Normandie, situé à Bretteville-sur-Odon, accueillera Valkyrie, des montagnes russes de tous les records. "On va atteindre presque les 30m de haut, c'est plus haut que tout ce que l'on a déjà", glisse Alexandre Lair, le patron du site. "L'attraction atteindra les 70km/h. A titre de comparaison, le 1066, c'est autour de 45km/h." Et ce n'est pas tout, ce rollercoaster "à sensations" long de 500m aura une particularité : "Le parcours va passer à travers le parc, au-dessus des allées et des autres attractions, c'est une première à Festyland", se félicite Alexandre Lair.

Le décor du départ de ces montagnes russes.Le décor du départ de ces montagnes russes.

A chaque fois, 20 personnes monteront à bord, au départ situé dans la zone viking, juste derrière Vikland. Après "une bonne saison, stable", qui réédite le succès historique de 2024, ce projet en gestation depuis 18 mois arrive pour "marquer le coup". Et l'investissement consenti est considérable : "On va flirter avec les 5 millions d'euros, c'est deux fois supérieur au budget consacré à Kaskade", glisse le directeur. Valkyrie arrive en provenance des Pays-Bas, du constructeur Vekoma, "un des plus gros constructeurs du monde, une référence pour Disney, difficilement accessible en termes de disponibilité, et de tarifs", vante Alexandre Lair. Patience, encore quelques mois sont à attendre !

Galerie photos
Le décor du départ de ces montagnes russes.

