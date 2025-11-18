Bayeux. Des travaux d'assainissement perturbent la circulation jusqu'au mois de février

En ce moment Beautiful Things Benson Boone
Economie. A Bayeux, un important chantier de renouvellement des réseaux démarre sur plusieurs axes majeurs à partir du 24 novembre. Jusqu'à la fin février, la circulation sera fortement modifiée.

Publié le 18/11/2025 à 16h38 - Par Elvire Alix
Plusieurs déviations auront lieu pendant la durée des travaux.

Des travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement commencent à Bayeux à partir du 24 novembre. Ils concernent le boulevard Winston Churchill, entre le camping municipal et la rue de Magny, ainsi que la rue de la Pigache et le chemin du Hameau de la Rivière. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin février.

Des perturbations de circulation en direction de Caen

Ces interventions s'inscrivent dans la continuité des aménagements déjà engagés sur le boulevard Winston Churchill. Pendant toute la durée des travaux, la circulation vers Caen sera interdite entre l'avenue Dubois de la Cotardière et le giratoire de la route d'Arromanches, entraînant d'importantes perturbations.

Un seul sens de circulation restera ouvert, dans le sens Caen-Cherbourg. Dans l'autre sens, Cherbourg-Caen, une déviation est mise en place.

L'accès aux commerces et entreprises restera toutefois maintenu grâce à des accès provisoires ou à de courtes déviations par les rues adjacentes.

