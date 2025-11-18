Eure. Le Département se prépare pour affronter les intempéries

En prévision des premières gelées, le Département de l'Eure a actionné depuis début novembre son dispositif de veille hivernale. Saleuses, déneigeuses et équipes renforcées sont prêtes pour assurer la sécurité du réseau routier prioritaire du département en cas d'épisode neigeux. Le Département assure la surveillance de 4 199km de routes départementales.

"Pour ce dispositif de veille hivernale (de novembre à mars, période fixée par l'Etat à laquelle le Département ajoute une semaine avant et après la période officielle), plus de 200 agents de la Direction de la Mobilité et 43 engins d'interventions sont mobilisés afin d'intervenir, pour sécuriser les routes, saler, resaler, voire racler pour déneiger les voies", résume Thierry Plouvier, vice-président en charge de la mobilité au Conseil départemental de l'Eure.

Une vigilance permanente

Chaque semaine, 62 agents assurent une astreinte de sept jours consécutifs, pendant laquelle ils sont mobilisables à toute heure du jour et de la nuit, y compris les week-ends.

Depuis 2022, les saleuses et les déneigeuses sont géolocalisées en temps réel, à l'aide d'une tablette. Cela permet de connaître l'emplacement précis de chaque engin pour l'envoyer le plus vite possible sur des zones critiques et de connaître l'état de la route.

Les services départementaux se concentrent en priorité sur le réseau de 1re et de 2e catégorie, soit 830km de voiries. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour définir une route comme prioritaire : sa fréquentation, le nombre de poids lourds qui l'empruntent ou encore son tracé (si elle permet de traverser rapidement l'Eure). Le reste du réseau est traité dans un second temps, pour des raisons de disponibilité du personnel et du matériel.

Le déneigement en chiffres

- 43 engins de service hivernal équipés d'une lame de déneigement et d'un dispositif de salage

- 3 stations de fabrication de saumure (mélange d'eau et de sel utilisé dans le traitement des routes en période hivernale)

- 17 dépôts de sel

- 4 000 tonnes de saumure stockées dans les entrepôts départementaux