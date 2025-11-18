People. Deux Normands sacrés "hommes de l'année" par le magazine GQ France !

En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Société. Deux talents normands décrochent le prestigieux titre d'"Hommes de l'Année" GQ France 2025, qui compte 8 personnalités. Une reconnaissance majeure, au cœur de la culture, du sport, du streaming et des nouveaux médias. Et une belle vitrine pour la Normandie !

Publié le 18/11/2025 à 18h16 - Par Mathilde Rabaud
GQ France : un palmarès qui façonne la culture moderne (et qui met à l'honneur la Normandie !). - GQ

Chaque année, GQ France met en lumière celles et ceux qui ont marqué la société. Mode, sport, musique, médias, digital… les "Hommes de l'Année" célèbrent l'audace, l'innovation et l'influence culturelle. Loin d'être un simple classement, cette sélection est perçue comme un baromètre de tendances, où se croisent créativité, engagement et vision du futur.

AmineMaTue : le streamer normand qui redéfinit l'influence

Originaire de l'Eure, AmineMaTue s'est imposé en 2025 comme le streamer n°1 au monde, devant les géants internationaux comme Kai Cenat. Entre records d'audience sur Twitch, contenus de grande ampleur et événements fédérateurs, il incarne une nouvelle forme de médiatisation.

Ce week-end encore, son Stream for Humanity a généré une somme colossale pour des associations, confirmant son impact bien au-delà du divertissement. Sa place dans le classement GQ montre la montée en puissance de la création en ligne et l'influence croissante des nouveaux médias dans la culture pop.

Ousmane Dembélé : une année immense pour le footballeur normand

Natif de Vernon, entraîné à Evreux, Ousmane Dembélé a vécu une année historique : Ballon d'Or, saison flamboyante avec le PSG, aura médiatique grandissante… Sa nomination par GQ vient saluer un parcours exceptionnel et une image inspirante pour les jeunes générations.

Sa reconnaissance ne repose pas uniquement sur son talent sportif : elle souligne aussi son rôle dans la transformation du football moderne, entre excellence, créativité et influence.

Une Normandie qui rayonne au sommet

Voir deux Normands parmi les personnalités les plus marquantes de l'année met un coup de projecteur rare sur la région. Streaming, sport, engagement social : AmineMaTue et Ousmane Dembélé incarnent une Normandie jeune, ambitieuse et tournée vers le monde.

Et les autres lauréats de GQ France 2025

L'édition 2025 consacre aussi plusieurs figures majeures :

  • Paul de Saint Sernin,
  • DJ Snake,
  • Nicolas Demorand,
  • Theodora, sacrée Femme de l'Année,
  • ainsi que Benjamin Voisin et Simon Porte Jacquemus.

Un palmarès éclectique, fidèle à l'esprit GQ : refléter les personnalités qui façonnent l'année, chacune à leur manière.

