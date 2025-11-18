Running. Une course à pied 100% féminine à Caen

Le groupe "Girls Run Caen" organise une nouvelle sortie, exclusivement féminine, jeudi 20 novembre. Elle est ouverte à toutes celles qui souhaitent découvrir les rues de Caen autrement, tout en courant.

Organisée une fois par mois, cette course à pied est toujours accompagnée d'un commerçant de la ville. Ce jeudi, c'est l'Atelier du Chocolat qui récompensera les runneuses, après une sortie de 4km. Le rendez-vous est donné à 18h30, à la boutique située au 34 rue Saint-Pierre, pour un départ prévu dans la foulée. Même si les éclairages publics guideront le groupe, une lampe frontale est recommandée.

L'événement est ouvert à toute et est gratuit. Plus d'informations sur le groupe Facebook "Run Like a Girl".