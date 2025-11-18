Le Havre. "Femmes, vive la vie !" : une journée d'animations pour parler des violences intrafamiliales

L'Association femmes et familles en difficulté de Normandie (AFFD) est née au Havre en 1979. Elle accueille, héberge et accompagne les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales avec ou sans enfants. L'AFFD dispose de cinq pôles : écoute, urgences, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, logement et parentalité. Elle a accueilli sur l'année 2024 plus de 786 personnes, dont 412 enfants.

"Les violences faites aux femmes sont un fait sociétal qui impacte toutes nos sociétés, commente Florence Martin, la présidente de l'AFFD. L'association agit sur tous les axes possibles, dans l'accueil d'urgence et la mise à l'abri, l'accompagnement social global, l'information auprès des professionnels et des jeunes en milieu scolaire. Forte de cette expérience, nous proposons un événement inédit 'Femmes, Vive la Vie !'. Nous souhaitons créer un moment festif mais aussi instructif."

Une journée pour oser en parler

A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'AFFD organise pour la première fois une journée spéciale "Femmes, Vive la Vie !" samedi 22 novembre (11h à 18h) au pôle Simone Veil du Havre. L'événement, à destination du grand public, prendra la forme d'un forum constitué de stands animés par des intervenants partageant les valeurs de l'association, contribuant au bien être et à l'émancipation des femmes.

Quarante activités seront proposées pour se rencontrer, découvrir et expérimenter, entre sport, santé, loisirs créatifs, culture, épanouissement personnel et action sociale.

L'objectif de l'AFFD est d'informer sur les droits des femmes, prévenir les violences faites aux femmes et communiquer sur ses actions.

Pratique. Association femmes et familles en difficulté de Normandie - Pôle écoute au 02 35 248 248.