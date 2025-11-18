En ce moment Drops Of Jupiter (Tell Me) TRAIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. "Femmes, vive la vie !" : une journée d'animations pour parler des violences intrafamiliales

Société. L'Association femmes et familles en difficulté de Normandie (AFFD) organise samedi 22 novembre une journée pour parler des violences intrafamiliales, au Havre. Le moment se veut festif et instructif.

Publié le 18/11/2025 à 14h14 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. "Femmes, vive la vie !" : une journée d'animations pour parler des violences intrafamiliales
L'AFFD organise une journée grand public, samedi 22 novembre au Havre. Florence Martin, sa présidente, veut sensibiliser aux violences faites aux femmes. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'Association femmes et familles en difficulté de Normandie (AFFD) est née au Havre en 1979. Elle accueille, héberge et accompagne les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales avec ou sans enfants. L'AFFD dispose de cinq pôles : écoute, urgences, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, logement et parentalité. Elle a accueilli sur l'année 2024 plus de 786 personnes, dont 412 enfants.

"Les violences faites aux femmes sont un fait sociétal qui impacte toutes nos sociétés, commente Florence Martin, la présidente de l'AFFD. L'association agit sur tous les axes possibles, dans l'accueil d'urgence et la mise à l'abri, l'accompagnement social global, l'information auprès des professionnels et des jeunes en milieu scolaire. Forte de cette expérience, nous proposons un événement inédit 'Femmes, Vive la Vie !'. Nous souhaitons créer un moment festif mais aussi instructif."

Une journée pour oser en parler

A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'AFFD organise pour la première fois une journée spéciale "Femmes, Vive la Vie !" samedi 22 novembre (11h à 18h) au pôle Simone Veil du Havre. L'événement, à destination du grand public, prendra la forme d'un forum constitué de stands animés par des intervenants partageant les valeurs de l'association, contribuant au bien être et à l'émancipation des femmes.

Quarante activités seront proposées pour se rencontrer, découvrir et expérimenter, entre sport, santé, loisirs créatifs, culture, épanouissement personnel et action sociale.

L'objectif de l'AFFD est d'informer sur les droits des femmes, prévenir les violences faites aux femmes et communiquer sur ses actions.

Pratique. Association femmes et familles en difficulté de Normandie - Pôle écoute au 02 35 248 248.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. "Femmes, vive la vie !" : une journée d'animations pour parler des violences intrafamiliales
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple