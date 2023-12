Autodéfense. Des cours féminins pour en finir avec la peur à Pont-Audemer

Depuis le mois de septembre, des femmes se retrouvent chaque lundi soir dans le dojo de Pont-Audemer. Des femmes de tout âge, de tous horizons et de tous niveaux sociaux viennent suivre des cours d'auto-défense pour savoir comment réagir en cas d'agression. Du simple envahissement de l'espace personnel jusqu'aux violences physiques, toutes les techniques leur sont enseignées.

Même si tous les hommes ne sont pas des agresseurs, ils représentent malgré tout une crainte pour beaucoup de femmes. Avec plus de 100 féminicides cette année en France, d'innombrables victimes de violences conjugales, de viols et d'agressions sexuelles, c'est contre un système entier qu'il faut lutter.

Aujourd'hui, pour beaucoup de femmes, savoir se dégager d'une prise, donner des coups, pouvoir s'échapper d'une contrainte sont autant de techniques à connaître face à des hommes plus grands et avec plus de force. Le but ici est de donner rapidement des outils pour savoir comment réagir dans des situations, en protégeant avant tout son corps. Une initiative brillante portée par le président du club Guillaume Lecallier.

Cours d'autodéfense féminine le lundi soir de 18 h à 19 h au complexe Alexis-Vastine par le club Horangi Kwan Taekwondo Hapkido.Contact et renseignements : horangi.kwan@gmail.com ou 06 87 72 46 08.