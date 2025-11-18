Ranville. Ouverture d'une concertation publique pour le Plan local d'urbanisation

Ports de Normandie a annoncé ce mardi 18 novembre ouvrir une concertation publique. Celle-ci durera pendant un mois, à partir du 19 novembre. L'objectif est de mettre en compatibilité le Plan local d'urbanisme (PLU) de Ranville.

Se conformer aux contrôles de frontières

Cette évolution est notamment nécessaire pour relocaliser les ateliers portuaires. Ce plan va aussi permettre de libérer l'espace pour l'extension du terminal ferry de Ouistreham, dans une volonté de se conformer au retour des contrôles aux frontières, dans une situation de post-Brexit. Un futur port de services maritimes lié au développement des énergies éoliennes en mer sera également implanté. Le site de Ranville, situé au cœur du domaine portuaire, a été retenu pour accueillir les nouvelles installations.

Les terrains concernés sont actuellement classés en zone Aup, un zonage qui ne permet pas les aménagements prévus. Une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité est donc engagée. L'objectif est d'adapter le port de Caen-Ouistreham au nouveau cadre post-Brexit, tout en modernisant les outils de gestion portuaire. Le PLU permettra aussi de mieux accompagner l'arrivée des activités liées aux énergies marines renouvelables.

Plusieurs supports pour donner son avis

Habitants et usagers ont jusqu'au 19 décembre pour donner leur avis. Pour ce faire, ils peuvent se manifester en ligne, via le site internet. Pour ceux qui préfèrent se déplacer sur place, la mairie de Ranville est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à midi puis de 15h à 17h30, sauf le lundi matin. Un registre public y sera tenu.

Les locaux pourront également prendre part à une réunion publique, qui se déroulera mardi 2 décembre à 18h, au sein de la salle du conseil municipal. Le dossier complet de ce PLU est disponible en mairie.