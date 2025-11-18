En ce moment Le Graal KYO
Caen. Le restaurant Le Déli dans le Vaugueux fermera bientôt ses portes

Economie. Installé dans le Vaugueux depuis cinq ans, la gérante du Déli a annoncé la fermeture de son restaurant à partir du 30 novembre.

Publié le 18/11/2025 à 17h03 - Par Elvire Alix
Caen. Le restaurant Le Déli dans le Vaugueux fermera bientôt ses portes
Le Déli fermera les portes de son établissement dans le Vaugueux le 30 novembre 2025.

Le restaurant Le Déli à Caen ferme ses portes. Après cinq ans et demi d'aventure gourmande marqués notamment par la période du Covid et les travaux d'assainissement du Vaugueux, Fanny Vince, la gérante, a annoncé la fermeture de son établissement à partir du 30 novembre.

Le Déli proposait des plats à consommer sur place, ventes à emporter et activité traiteur. Sur les réseaux sociaux, la restauratrice n'oublie pas "les belles rencontres, les fous rires et beaucoup de joie, autant au comptoir qu'à l'étage".

Le service traiteur ouvert jusqu'à la fin de l'année

Son service traiteur à emporter reste toutefois disponible tout au long du mois de décembre. Les commandes devront être passées avant le 20 décembre pour le menu de Noël et avant le 27 décembre pour celui du Nouvel An.

Sur Instagram, Fanny Vince invite enfin ses clients à rester connectés : de nouvelles aventures sont à venir.

