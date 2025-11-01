Bonne table à Caen. Dans le Vaugueux, le Déli propose aux gourmands de voyager

Dans le quartier du Vaugueux, à Caen, une devanture atypique me fait de l'œil.

Il ne s'agit pas d'un restaurant gastronomique, mais plutôt d'un endroit tout droit sorti d'un pays anglophone. Bienvenue dans le restaurant "Le Déli", ici entendu comme une abréviation de "délicieux".

Comme à la maison

En entrant dans le restaurant, je suis accueilli par Fanny Vince, postée derrière le comptoir. Malgré l'espace restreint, l'ambiance est familiale et chaleureuse. Elle m'accompagne jusqu'à l'étage où je m'installe. Les murs sont faits de briques claires et la musique y est originale. "J'ai voulu créer un espace comme si on était à la maison", explique la chef du Déli, tirant ses inspirations des voyages et de ses expériences. Elle qualifie sa cuisine "d'innovante et de créative", laissant place aux saveurs du monde entier. La carte change toutes les semaines et se compose d'un bowl, d'un d'wich (sandwich) et d'un plat veggie, pour des tarifs compris entre 12€ et 16€.

Je prends le menu du midi à 19€, avec plat et dessert, avec le bowl, version raclette. Composé de pommes de terre, d'émincés de poulet, de bacon caramélisé et, bien sûr, de fromage, le plat est très bon, et tous les ingrédients s'associent bien. L'assiette est petite mais copieuse. Le menu m'amène ensuite à goûter au dessert du moment : un banana bread, gâteau conçu aux Etats-Unis. Une première pour moi et je n'ai pas été déçu. Au total, j'ai déboursé 22,50€ avec une boisson.

Le bowl version raclette.

Après le repas, je discute avec Fanny Vince de son activité, qu'elle mène seule. Elle me raconte son quotidien, toujours avec le sourire. La chef mise aussi sur ses prestations de traiteur pour des particuliers ou professionnels.

Pratique. Le Déli, 23 rue Porte au Berger, à Caen. Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h puis de 19h à 21h. Sur place ou à emporter. Réservations au 09 72 87 64 82 ou sur deli-caen.com.