La Caennaise de la semaine. Fanny Vince est cheffe et traiteur au restaurant Le Déli : "Je suis l'ovni du Vaugueux"

Economie. Fanny Vince, restauratrice depuis plus de 6 ans dans le quartier du Vaugueux à Caen, est notre Caennaise de la semaine.

Publié le 27/08/2025 à 18h03, mis à jour le 27/08/2025 à 18h30 - Par Elvire Alix
Fanny Vince est cheffe et traiteur dans son restaurant Le Déli, situé dans le quartier historique du Vaugueux à Caen. - Elvire Alix

Fanny Vince est cheffe et traiteur dans son restaurant Le Déli, situé dans le quartier historique du Vaugueux à Caen. Elle nous offre sa vision de la ville.

Vous avez toujours vécu à Caen ?

"Je viens de Falaise, je suis arrivée à Caen à mes 14 ans. Après mon CAP, j'avais envie de voir de nouveaux horizons, alors je suis partie à Londres, puis en Australie avant de revenir ici. Ça m'inspire dans ma cuisine ! [Le Déli propose une cuisine du monde, N.D.L.R.]"

Vous êtes moins "tradi"
que d'autres restaurants du Vaugueux ?

"Je dis toujours aux gens que je suis un peu 'l'ovni du quartier'. Les autres restaurants proposent davantage de plats typiques, comme des tripes.'

C'est un quartier qui vous plaît ?

"Je ne me vois pas parler de Caen sans parler du Vaugueux ! C'est un quartier qui est toujours animé, encore plus avec le Millénaire et les récents travaux. Pour moi c'est une ville dans la ville."

Quels sont les autres endroits
que vous aimez ?

"J'aime me balader sur la place Saint-Sauveur, pour prendre un verre dans les bars, et aussi la rue Froide, avec ses librairies, où j'ai beaucoup de souvenirs. J'adore les pavés en fait ! Le neuf ce n'est pas trop mon truc je crois (rires)."

Que pensez-vous de la scène
gastronomique caennaise ?

"En tant que cliente c'est génial, en tant que restauratrice il y a beaucoup de concurrence ! Mais tous ont leur propre ADN, c'est chouette. Et puis il y a aussi les marchés que j'adore, celui du vendredi à Saint-Sauveur ou encore le samedi Rive Droite."

Le podcast "Les Voix de la ville" est à écouter ici : 

