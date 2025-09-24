En ce moment J'ai changé KENDJI
Economie. Emmanuel Maillard est disquaire à l'Œil du Sillon situé 12 rue de Vaucelles à Caen. Il offre sa vision de la ville dans le nouvel épisode du podcast "Les Voix de la Ville"

Publié le 24/09/2025 à 17h41 - Par Elvire Alix
Le Caennais de la semaine. Emmanuel Maillard, disquaire à l'Œil du Sillon : "On a une scène caennaise riche"
Emmanuel Maillard a ouvert l'Œil du Sillon il y a trois ans, 12 rue de Vaucelles.

Passionné de musique, Emmanuel Maillard a ouvert le magasin de vinyles l'Œil du Sillon à Caen il y a trois ans. Il nous confie sa vision de la ville, bercée par ses souvenirs.

Depuis quand habitez-vous à Caen ?

"J'étais étudiant à Caen à la fin des années 80. Moi qui viens de l'Orne, j'ai découvert la 'grande ville'. C'est aussi là que j'ai fait mon éducation musicale avec les copains. On écoutait des cassettes, on allait à la salle Georges-Brassens,​​ puis on passait beaucoup de temps chez les disquaires."

Comment avez-vous développé
votre culture musicale ?

"J'ai une culture musicale générale, mais ce sont mes clients qui en savent plus que moi. J'en apprends tous les jours par leur intermédiaire et c'est pour ça que mon travail c'est un plaisir avant tout. Pop-rock, jazz, mais aussi techno car je me suis rendu compte que j'avais une grande clientèle de mixeurs. Pas mal de gens recherchent aussi des groupes caennais des années 80. Je vais aussi voir des concerts, le plus souvent au Big Band Café car la programmation me convient davantage, mais on a la chance d'avoir une scène caennaise riche et des associations qui s'occupent de promouvoir toutes les sortes de musique."

Quels sont vos autres lieux
préférés à Caen ?

"Je passe souvent mon temps à flâner dans les salons de vinyles, les brocantes, et surtout au bord de la mer ! C'est l'un des grands avantages de Caen : on peut facilement s'évader jusqu'au littoral. Côté brocante, la dernière qui m'a vraiment plu était celle de la rue Caponière. J'aime flâner, dénicher des vinyles, mais aussi des jeux de société. J'attends d'ailleurs avec impatience la réouverture du bar à jeux La Case Départ."

Le Caennais de la semaine. Emmanuel Maillard, disquaire à l'Œil du Sillon : "On a une scène caennaise riche"
