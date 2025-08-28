Caen. Une partie du périphérique coupée après un accident

Circulation fortement perturbée sur le périphérique de Caen. Ce matin du jeudi 28 août, un accident s'est produit à hauteur de Mondeville, dans le sens intérieur. Au total, quatre voitures sont impliquées, ainsi qu'un utilitaire qui a pris feu. Le temps de l'intervention, vers 10h, la route a donc été coupée entre l'échangeur n°1 "Porte de Paris" et l'échangeur n°16 "Pays D'auge".

Une réouverture imminente

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) indique que la réouverture, sur une voie, est imminente. Elle invite également les usagers "à la plus grande prudence en approche de ce secteur et à faire preuve de patience et courtoisie".