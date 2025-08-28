En ce moment No time to talk JONAS BROTHERS
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Caen. Une partie du périphérique coupée après un accident

Sécurité. Depuis 10h ce jeudi 28 août, une partie du sens intérieur du périphérique de Caen est coupée à la circulation après un accident qui a mis feu à un utilitaire.

Publié le 28/08/2025 à 11h20 - Par Jimmy Joubert
Caen. Une partie du périphérique coupée après un accident
Un accident et un utilitaire en feu ont fortement perturbé le périphérique de Caen. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Circulation fortement perturbée sur le périphérique de Caen. Ce matin du jeudi 28 août, un accident s'est produit à hauteur de Mondeville, dans le sens intérieur. Au total, quatre voitures sont impliquées, ainsi qu'un utilitaire qui a pris feu. Le temps de l'intervention, vers 10h, la route a donc été coupée entre l'échangeur n°1 "Porte de Paris" et l'échangeur n°16 "Pays D'auge".

A lire aussi. Près de La Haye. Deux blessés dans une collision entre deux voitures

Une réouverture imminente

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) indique que la réouverture, sur une voie, est imminente. Elle invite également les usagers "à la plus grande prudence en approche de ce secteur et à faire preuve de patience et courtoisie".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Une partie du périphérique coupée après un accident
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple