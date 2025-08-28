Rouen. Une jeune illustratrice crée un tout nouveau marché d'art

Au Charleston à Rouen, dimanche 31 août, des plasticiens et des groupes musicaux animeront un premier marché d'art. Ce salon a été imaginé par Juliette Bresset, une artiste pleine de ressources.

Une entrepreneuse pleine de ressources

Installée depuis seulement un an à Rouen, Juliette Bresset a déjà mis en place un véritable réseau d'artistes. Avec pour ambition de promouvoir des jeunes talents, elle est à l'origine de ce marché d'art de cœur de ville et espère bientôt essaimer. Elle choisit le cadre intimiste du bar chic le Charleston à Rouen localisé rue de la République, pour inaugurer ce premier marché d'art. Pour l'occasion, neufs créateurs sont invités ainsi que deux groupes musicaux. "C'est un joyeux mélange des genres", annonce-t-elle. Parmi les disciplines représentées, on pourra découvrir entre autres de la céramique, des arts textiles, du tatouage, de la création de bijoux ou même du vitrail. "J'ai lancé un appel à candidatures et j'ai recueilli énormément de demandes, mais j'ai choisi de privilégier les artistes locaux émergents afin de leur offrir une meilleure visibilité." Juliette Bresset souhaite reconduire ce type d'événement : "J'ai découvert tant d'artistes à Rouen, qu'il me semble important de les faire connaître." Rouen est en effet un vrai foyer de créativité comme en témoigne cette belle sélection de talents qu'il vous reste à découvrir !

Mauvaise herbe est une jeune céramiste qui s'inspire des formes naturelles.

Un tatoueur est convié à l'événement : Zold.

Alice Wang, dont les œuvres sont visibles au grand atelier rue d'Amiens, a une prédilection pour le textile et le tissage.

Deux groupes sont également conviés à l'événement : Colis perdus (avec Clément David et Agathe Lenne) et Vacarme. Ces concerts acoustiques assurent l'animation du marché d'art dès 17h.

Des couleurs sur les douleurs

A 26 ans, titulaire d'un master de recherche en cinéma axé sur la critique sociale, elle se consacre à l'art pictural. Elle est illustratrice indépendante et créatrice de contenus vidéos autour de thématiques sociales, culturelles et engagées. Elle s'exprime à travers des illustrations figuratives aux couleurs vibrantes en peinture acrylique ou dessin digital dont elle propose ensuite des tirages sur papier recyclé. "Je veux mettre en lumière la beauté et la douceur du corps féminin tout en dénonçant sa constante sexualisation par le regard masculin", précise-t-elle. Juliette Bresset travaille sur des thématiques graves, notamment sur la réappropriation du corps post-agression, mais son discours engagé est associé à une esthétique colorée et onirique. Si Juliette Bresset participe à de nombreux salons d'art pour promouvoir son travail aux quatre coins du territoire, ses œuvres sont aussi visibles sur Instagram (@juliettebresset) et sont en vente sur son site (juliettebresset.bigcartel.com).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juliette trop chouette (@juliettebresset)

Pratique. Dimanche 31 août au Charleston, 44b rue de la République à Rouen. De 12h à 20h. Entrée libre.