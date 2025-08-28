En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Rouen. Une jeune illustratrice crée un tout nouveau marché d'art

Loisir. Créé à l'initiative d'une jeune illustratrice, ce marché d'art réunira de nombreux talents prometteurs, dimanche 31 août 2025 à Rouen.

Publié le 28/08/2025 à 14h00 - Par Elodie Laval
Rouen. Une jeune illustratrice crée un tout nouveau marché d'art
Dans ses compositions colorées, Juliette Bresset joue avec les contrastes, abordant des sujets graves avec une fausse légèreté.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Au Charleston à Rouen, dimanche 31 août, des plasticiens et des groupes musicaux animeront un premier marché d'art. Ce salon a été imaginé par Juliette Bresset, une artiste pleine de ressources.

Une entrepreneuse pleine de ressources

Installée depuis seulement un an à Rouen, Juliette Bresset a déjà mis en place un véritable réseau d'artistes. Avec pour ambition de promouvoir des jeunes talents, elle est à l'origine de ce marché d'art de cœur de ville et espère bientôt essaimer. Elle choisit le cadre intimiste du bar chic le Charleston à Rouen localisé rue de la République, pour inaugurer ce premier marché d'art. Pour l'occasion, neufs créateurs sont invités ainsi que deux groupes musicaux. "C'est un joyeux mélange des genres", annonce-t-elle. Parmi les disciplines représentées, on pourra découvrir entre autres de la céramique, des arts textiles, du tatouage, de la création de bijoux ou même du vitrail. "J'ai lancé un appel à candidatures et j'ai recueilli énormément de demandes, mais j'ai choisi de privilégier les artistes locaux émergents afin de leur offrir une meilleure visibilité." Juliette Bresset souhaite reconduire ce type d'événement : "J'ai découvert tant d'artistes à Rouen, qu'il me semble important de les faire connaître." Rouen est en effet un vrai foyer de créativité comme en témoigne cette belle sélection de talents qu'il vous reste à découvrir !

Mauvaise herbe est une jeune céramiste qui s'inspire des formes naturelles.Mauvaise herbe est une jeune céramiste qui s'inspire des formes naturelles.

Un tatoueur est convié à l'événement : Zold.Un tatoueur est convié à l'événement : Zold.

Alice Wang, dont les œuvres sont visibles au grand atelier rue d'Amiens, a une prédilection pour le textile et le tissage.Alice Wang, dont les œuvres sont visibles au grand atelier rue d'Amiens, a une prédilection pour le textile et le tissage.

Deux groupes sont également conviés à l'événement : Colis perdus (avec Clément David et Agathe Lenne) et Vacarme. Ces concerts acoustiques assurent l'animation du marché d'art dès 17h.Deux groupes sont également conviés à l'événement : Colis perdus (avec Clément David et Agathe Lenne) et Vacarme. Ces concerts acoustiques assurent l'animation du marché d'art dès 17h.

Des couleurs sur les douleurs

A 26 ans, titulaire d'un master de recherche en cinéma axé sur la critique sociale, elle se consacre à l'art pictural. Elle est illustratrice indépendante et créatrice de contenus vidéos autour de thématiques sociales, culturelles et engagées. Elle s'exprime à travers des illustrations figuratives aux couleurs vibrantes en peinture acrylique ou dessin digital dont elle propose ensuite des tirages sur papier recyclé. "Je veux mettre en lumière la beauté et la douceur du corps féminin tout en dénonçant sa constante sexualisation par le regard masculin", précise-t-elle. Juliette Bresset travaille sur des thématiques graves, notamment sur la réappropriation du corps post-agression, mais son discours engagé est associé à une esthétique colorée et onirique. Si Juliette Bresset participe à de nombreux salons d'art pour promouvoir son travail aux quatre coins du territoire, ses œuvres sont aussi visibles sur Instagram (@juliettebresset) et sont en vente sur son site (juliettebresset.bigcartel.com).

Pratique. Dimanche 31 août au Charleston, 44b rue de la République à Rouen. De 12h à 20h. Entrée libre.

Galerie photos
Mauvaise herbe est une jeune céramiste qui s'inspire des formes naturelles. Un tatoueur est convié à l'événement : Zold. Alice Wang, dont les œuvres sont visibles au grand atelier rue d'Amiens, a une prédilection pour le textile et le tissage. Deux groupes sont également conviés à l'événement : Colis perdus (avec Clément David et Agathe Lenne) et Vacarme. Ces concerts acoustiques assurent l'animation du marché d'art dès 17h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Une jeune illustratrice crée un tout nouveau marché d'art
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple