Seine-Maritime. Cinq conducteurs arrêtés en une seule nuit

Les policiers de Seine-Maritime n'ont pas chômé sur le bord de nos routes, dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 août. Cinq automobilistes ont été arrêtés et placés en garde à vue pour conduite sans permis, sous stupéfiants ou alcoolisés.

Récidive

Mercredi 27 août à 20h30, un homme de 42 ans est contrôlé rue de la Croix Commare à Bolbec. L'homme reconnaît immédiatement être en défaut de permis et sans assurance. Il s'agissait d'un récidiviste.

Mercredi 27 août à 22h55, une femme de 21 ans est arrêtée rue Thiers à Lillebonne. Elle conduisait sans permis et sous l'effet du cannabis. La conductrice avait déjà été contrôlée pour les mêmes faits le 9 août dernier. Sa voiture a été placée en fourrière.

Opiacés et protoxyde d'azote

Mercredi 27 août à 21h35, un homme est contrôlé rue Jacques Prévert à Dieppe. Il roulait sans assurance et avec un permis annulé. Il était positif au THC, à la cocaïne et aux opiacés. Il a refusé le contrôle d'alcoolémie ainsi que la prise de sang à l'hôpital.

Jeudi 28 août à 0035, un homme est arrêté rue aviateur Guérin au Havre. Il a refusé de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Il a toutefois reconnu avoir consommé plusieurs ballons de protoxyde d'azote.

Enfin jeudi 28 août à 2h25, une femme de 42 ans est arrêtée rue Georges Clémenceau à Bolbec. Elle roulait sans éclairage. La conductrice a été contrôlée à 1,56 gramme d'alcool par litre de sang.