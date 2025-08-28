Classement. Où trouver la meilleure pizzeria en Normandie ? Le verdict pour chaque département par un site spécialisé

En ce moment Leave A Light On (feat Carrie Underwood) PAPA ROACH
Economie. Un classement dévoilé par le site spécialisé Pizzamatch met en lumière les meilleures pizzerias de Normandie, département par département. Découvrez quelles adresses se distinguent près de chez vous selon les avis des clients (et renseignez votre avis !).

Publié le 28/08/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Les meilleures pizzas de Normandie selon un site spécialisé : voici les adresses à retenir. - Unsplash

Le site Pizzamatch, reconnu pour établir des classements basés sur les avis vérifiés des consommateurs, a dressé une carte des pizzerias les mieux notées en France. Si aucune adresse normande ne figure dans le top 50 national, certaines se distinguent néanmoins au niveau local.

La meilleure pizzeria du Calvados

Selon Pizzamatch, c'est Da Vinci Pizza qui décroche la première place dans le département, avec une note de 5,8/6.

Adresse : 16 rue de Falaise, 14000 Caen.

Dans l'Eure, une adresse bien connue

Toujours selon le site spécialisé, la pizzeria Pizza Presto à Pacy-sur-Eure se hisse en tête du département. Elle obtient la note de 3,8/6.

Adresse : 15 rue Edouard Isambard, 27120 Pacy-sur-Eure.

La Manche met en avant Caribou Pizza

La meilleure pizzeria de la manche (selon le site) étant fermée, nous avons sélectionné la meilleure pizzeria selon les avis google maps : Avec une note de 4,7/5, la pizzeria Caribou Pizza se distingue dans le département de la Manche.

Adresse : 24 Rte de la Havaudière, 50530 Saint-Pierre-Langers

L'Orne récompense Le Vezzani

Dans l'Orne, c'est la pizzeria Le Vezzani qui s'impose avec une note de 5/6.

Adresse : 4 rue Saint-Martin, 61200 Argentan.

En Seine-Maritime, une pizzeria parfaite selon Pizzamatch

Enfin, dans le département de la Seine-Maritime, la pizzeria Bray restauration à Forges-les-Eaux se distingue avec la note maximale de 5,1/6.

Adresse : 53 avenue des sources, 76440 Forges-les-Eaux

