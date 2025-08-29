Jeu. Gagnez votre bon d'achat de 500€ pour les Rives de l'Orne !

En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Publié le 29/08/2025 à 09h00 - Par Kevin
Tendance Ouest vous offre cette semaine votre bon d'achat de 500€ aux Rives de l'Orne. - Tendance Ouest

Dimanche 7 septembre à Caen, préparez-vous pour une journée complètement folle sur l'Orne !

D'abord, place à la Duck Race : des centaines de petits canards en bois vont dévaler la rivière pour tenter de décrocher l'un des 10 super lots. Et en plus, chaque inscription finance un projet pour protéger l'eau.

Mais ce n'est pas tout : l'après-midi, cap sur la Rad'eau Race ! 16 équipes vont se lancer avec leurs radeaux de fortune pour 500 mètres de course déjantée. Vitesse, créativité, popularité… tout sera récompensé avec des cartes cadeaux.

A cette occasion, gagnez sur Tendance Ouest, un bon d'achat de 500€ à dépenser dans les 48 boutiques des Rives de L'Orne (mode, beauté, loisirs, restauration…). Alors notez bien la date : le 7 septembre, venez vibrer et vous amuser sur l'Orne pour la Duck Race et la Rad'eau Race avec Tendance Ouest.

Jouez maintenant en envoyant TO au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 5 septembre à 9h.

