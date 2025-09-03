En ce moment Houdini DUA LIPA
Spectacles. Avec Bords de Seine, une reprise en fanfare au Cirque-théâtre d'Elbeuf

Loisir. L'événement Bords de Seine lance la nouvelle saison du Cirque-théâtre d'Elbeuf avec deux spectacles gratuits.

Publié le 03/09/2025 à 11h00
Spectacles. Avec Bords de Seine, une reprise en fanfare au Cirque-théâtre d'Elbeuf
Dans "Parfois, ils crient contre le vent", les acrobates de la Cie Cabas, dirigés par Sophia Perez, construisent un habitat de bric et de broc emporté par le vent.

Hélène Debrix, directrice du Cirque-théâtre d'Elbeuf, présente Bords de Seine, manifestation qui lance la saison.

En quoi consiste Bords de Seine ?

"Bords de Seine se déroule samedi 6 et dimanche 7 septembre. Deux spectacles sont présentés : l'un dans l'espace public, l'autre en intérieur au Cirque-théâtre. Cette manifestation gratuite conçue comme un parcours invite le public à pénétrer dans nos murs. C'est aussi l'occasion de rassembler les Elbeuviens dans un moment festif et de partage, y compris des populations a priori éloignées de la culture. C'est d'ailleurs dans ce but que le quartier populaire du Puchot accueille le premier spectacle. Le public est très familial et Bords de Seine rencontre toujours son succès. L'année dernière, 800 personnes se sont rassemblées pour l'événement."

Quelle est la formule de cette année ?

"Bords de Seine est, cette année, le point d'orgue du Douar, une manifestation orchestrée sur 15 jours par Sophia Perez, directrice artistique de la Cie Cabas. Le Douar est un dispositif qui permet aux artistes d'aller à la rencontre des habitants en organisant des moments festifs, des impromptus artistiques et des ateliers de pratiques artistiques avec la collaboration de la MJC et du centre social. Le Douar favorise les pratiques amateurs. Il se conclut par les Bords de Seine qui valorisent les pratiques professionnelles."

Quelles sont les thématiques choisies ?

"Les spectacles choisis pour Bords de Seine mêlent les héritages des cultures nord-africaines et française. Cette année, nous avons invité Sophia Perez et la Cie Cabas, une compagnie dont nous suivons le travail depuis longtemps, et qui présente un spectacle acrobatique (16h30 le samedi, 15h30 le dimanche) dans lequel les personnages luttent contre les éléments. Ce spectacle est suivi par une fanfare, celle des Frères Locomotive (18h le samedi, 17h le dimanche), dont le répertoire orienté par Sophia Perez s'adapte à cet esprit de mixité culturelle. C'est un moment festif et convivial !"

Pratique. Les 6 et 7 septembre, square Saint-Jean et au Cirque-théâtre. Gratuit. cirquetheatre-elbeuf.com.

Spectacles. Avec Bords de Seine, une reprise en fanfare au Cirque-théâtre d'Elbeuf
