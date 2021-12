Rouen. Grâce au cosplay, Benjamin Audejean incarne ses personnages préférés

Enfiler sa tenue pour mieux se fondre dans la peau d'un personnage. Comme des acteurs, les amateurs de cosplay jouent des rôles. Et si la dimension théâtrale est souvent moindre, ces amateurs de déguisements ont le mérite de créer eux-mêmes leurs costumes de toutes pièces. Installé à Rouen (Seine-Maritime), Benjamin Audejean est l'un d'eux. À 26 ans, cet interne en médecine fait du cosplay depuis environ trois ans, "après avoir eu la révélation lors d'une reconstitution historique".

Une communauté pour partager sa passion

Son truc à lui ? Les jeux-vidéo et leurs personnages parfois énigmatiques, souvent loufoques et toujours hauts en couleur. Dans son armoire figurent déjà "un shaman orc inspiré de l'univers Warcraft", "une sorte de barbare" et "Twisted Fate, un personnage de League of Legends". Pour chacun de ces costumes, Benjamin Audejean n'a pas compté ses heures de travail pour parvenir au résultat escompté. "Au début, on peut avoir peur du coût et de la difficulté. Mais en fait il y en a pour tous les budgets et on peut vite apprendre, notamment grâce à la communauté des cosplayers qui s'entraide beaucoup."

Le partage, c'est justement l'un des éléments qui lui plaît le plus dans le monde du cosplay. Lors de salons ou de conventions, "des dizaines de personnes de tous âges et de toutes conditions sociales" se réunissent autour de cette passion. En tant que futur médecin, Benjamin veut aussi se servir de cette passion dans son travail. Le samedi 9 mars 2019, il réunira quelques amis cosplayers pour aller visiter le service pédiatrie de l'hôpital d'Elbeuf. "On va faire la surprise aux enfants pour les faire rêver l'espace de quelques minutes."